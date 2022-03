3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Dulliken gegen Oensingen Dulliken behielt im Spiel gegen Oensingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Mike Zimmerli eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Dulliken das 1:0 markierte. Wiederum Mike Zimmerli erhöhte in der 44. Minute auf 2:0 für Dulliken. Dulliken erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Albatrit Morinaj weiter auf 3:0.

Elvedin Bogucanin verkürzte in der 75. Minute den Rückstand von Oensingen auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Tobia Gaffuri, der in der 90. Minute die Führung für Dulliken auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dulliken, Ceyhun Kangal (56.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Oensingen erhielt: Eldin Mesinovic (54.)

In den bisherigen Spielen ist Dulliken nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.2. Das bedeutet, dass Dulliken die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oensingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 56 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dulliken. 22 Punkte bedeuten Rang 5. Dulliken hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auswärts gegen FC Winznau (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Nach der Niederlage büsst Oensingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Oensingen hat bisher zweimal gewonnen und zehnmal verloren.

Oensingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Welschenrohr (Platz 7). Das Spiel findet am 3. April statt (10.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Dulliken - FC Oensingen 4:1 (2:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 17. Mike Zimmerli 1:0. 44. Mike Zimmerli 2:0. 69. Albatrit Morinaj 3:0. 75. Elvedin Bogucanin (Penalty) 3:1.90. Tobia Gaffuri 4:1. – Dulliken: Zlatan Delic, Nderim Gashi, Robin Schenk, Astrit Brahimi, Eldin Jusic, Fidan Tahiraj, Seljami Hasani, Nilo Da Costa, Ceyhun Kangal, Mike Zimmerli, Albatrit Morinaj. – Oensingen: Amer Bilalovic, Alexander Wagner, Elvir Kolic, Rinor Beqiri, Albin Rexhepi, Flamur Berisha, Emir Avdulovic, Livio Studer, Eldin Mesinovic, Elvedin Bogucanin, Behar Bilalli. – Verwarnungen: 54. Eldin Mesinovic, 56. Ceyhun Kangal.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 9:0, FC Däniken-Gretzenbach - FC Winznau 3:4, FC Kestenholz - FC Riedholz 1:3, FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3, FC Dulliken - FC Oensingen 4:1

Tabelle: 1. FC Riedholz 14 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Kestenholz 14/25 (23:14), 3. FC Hägendorf 14/25 (42:18), 4. FC Wangen a/A 13/23 (42:16), 5. FC Dulliken 14/22 (17:13), 6. FC Wangen b.O. 14/21 (39:35), 7. FC Welschenrohr 14/18 (26:21), 8. FC Däniken-Gretzenbach 14/9 (22:28), 9. FC Winznau 14/7 (17:37), 10. FC Oensingen 14/6 (12:56), 11. SC Flumenthal 13/5 (14:39), 12. FC Egerkingen [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 09:45 Uhr.