3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:0-Sieg für Kestenholz gegen Härkingen Kestenholz gewinnt am Samstag zuhause gegen Härkingen 4:0.

Fabian Von Arx schoss Kestenholz in der 21. Minute zur 1:0-Führung. In der 36. Minute baute Lukas Hauri den Vorsprung für Kestenholz auf zwei Tore aus (2:0). Kestenholz erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Felix Studer weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Simon Meier, der in der 83. Minute die Führung für Kestenholz auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kestenholz erhielten Mike Uebelhart (40.) und Philipp Häfeli (55.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Härkingen, nämlich für Reto Gutschier (40.).

Kestenholz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Härkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 44 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 9).

Kestenholz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Kestenholz hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zuchwil. Die Partie findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Härkingen hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Härkingen 4:0 (2:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 21. Fabian Von Arx 1:0. 36. Lukas Hauri 2:0. 80. Felix Studer 3:0. 83. Simon Meier 4:0. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Rafael Ingold, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Philipp Häfeli, Mike Uebelhart, Fabian Von Arx, Lukas Hauri. – Härkingen: Victor Muther, Florian Büttiker, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Nick Graber, Pascal Krüger, Paolo Scicchitano, Marco Nünlist, Yves Liechti, Sascha Studer, Luca Studer. – Verwarnungen: 40. Mike Uebelhart, 40. Reto Gutschier, 55. Philipp Häfeli.

