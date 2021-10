4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:0-Sieg für Fulenbach gegen Kappel Fulenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Kappel 4:0.

(chm)

Das Tor von Yves Rütimann in der 36. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Fulenbach. Kevin Keiser erhöhte in der 42. Minute zur 2:0-Führung für Fulenbach. Fulenbach erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Roman Weber weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Céddric Braam, der in der 45. Minute die Führung für Fulenbach auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kappel für Yannig Fiechter (41.) und Damian Buss (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fulenbach, Ramon Grimbichler (47.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Kappel ein relativ häufiges Phänomen. Die total 32 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Fulenbach unverändert. 14 Punkte bedeuten Rang 7. Fulenbach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Fulenbach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Kestenholz, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Kappel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kappel hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Kappel geht es daheim gegen FC Oensingen (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (11.00 Uhr, Lischmatt, Kappel).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Kappel 4:0 (4:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 36. Yves Rütimann 1:0. 42. Kevin Keiser 2:0. 43. Roman Weber 3:0. 45. Céddric Braam 4:0. – Fulenbach: Jan Monbaron, Yannick Von Arx, Yves Rütimann, Elias Sidler, Luca Albuquerque Sampaio, Kevin Keiser, Rinaldo Grimbichler, Ramon Grimbichler, Luca Spielmann, Roman Weber, Céddric Braam. – Kappel: Robin Ulrich, Gianluca Comiotto, Raffael Fischer, Dennis Bannwart, Manuel Kunz, Yannig Fiechter, Rico Bernasconi, Marco Baumgartner, Patrick Engetschwiler, Damian Buss, Alexander Wyser. – Verwarnungen: 41. Yannig Fiechter, 47. Ramon Grimbichler, 82. Damian Buss.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Hägendorf - FC Kestenholz 2:2, FC Oensingen - FC Härkingen 0:9, SC Fulenbach - FC Kappel 4:0, FC Dulliken - FC Wolfwil 2:5, FC Fortuna Olten - FC Uskana Olten 6:2

Tabelle: 1. FC Fortuna Olten 10 Spiele/23 Punkte (39:23). 2. FC Härkingen 10/22 (38:15), 3. SV Alpha 9/19 (31:17), 4. FC Hägendorf 10/18 (28:21), 5. FC Uskana Olten 10/16 (26:26), 6. FC Wolfwil 10/14 (28:28), 7. SC Fulenbach 10/14 (20:24), 8. FC Kestenholz 10/9 (20:30), 9. FC Oensingen 10/9 (20:32), 10. FC Olten 9/7 (18:25), 11. FC Dulliken 10/7 (19:27), 12. FC Kappel 10/4 (13:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 14:04 Uhr.

