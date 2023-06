2. Liga Deutlicher 3:0-Sieg für Olten gegen Hägendorf Olten behielt im Spiel gegen Hägendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

In der 13. Minute war es an Elio Arciresi, Olten 1:0 in Führung zu bringen. Olten baute die Führung in der 51. Minute (Hazir Zenuni) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Enrico Peier, der in der 70. Minute die Führung für Olten auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Olten, Kennedy Joao (80.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Hägendorf erhielt: Driton Hasani (66.)

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Olten. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Olten hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Olten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Hägendorf verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Hägendorf war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Für Hägendorf ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Hägendorf - FC Olten 0:3 (0:1) - Breite, Hägendorf – Tore: 13. Elio Arciresi 0:1. 51. Hazir Zenuni 0:2. 70. Enrico Peier 0:3. – Hägendorf: Noel Glanzmann, Natan Tedros, Claude Keller, Dominik Bitterli, Silas Graber, Inor Kura, Driton Hasani, Ties de Graaf, Blerim Hasani, Sandro Schalt, Colin Graber. – Olten: Argjend Morina, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Sandro Iandiorio, Enrico Peier, Kennedy Joao, Elio Arciresi, Xaver Meyer, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 66. Driton Hasani, 80. Kennedy Joao.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 14:48 Uhr.