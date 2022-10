4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Sieg für Luterbach gegen Bratstvo Sieg für Luterbach: Gegen Bratstvo gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

In der 38. Minute war es an Mehmet Basaran, Luterbach 1:0 in Führung zu bringen. Luterbach baute die Führung in der 48. Minute (Benjamin Flury) weiter aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Benjamin Flury für Luterbach auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Milos Kostic von Bratstvo erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Luterbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bratstvo ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Luterbach. 22 Punkte bedeuten Rang 3. Luterbach hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Luterbach spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Türkischer SC Solothurn a (Rang 11). Die Partie findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Nach der Niederlage büsst Bratstvo einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 6. Bratstvo hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Auf Bratstvo wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Lommiswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Luterbach 0:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 38. Mehmet Basaran 0:1. 48. Benjamin Flury 0:2. 50. Benjamin Flury 0:3. – Bratstvo: Teo Petkovski, David Milosevic, Branislav Macura, Dominic Chanton, Vitaliy Stankevych, Luka Makulovic, Stefan Bajinovic, Mihajlo Joksimovic, Slobodan Bajinovic, Marko Stevanovic, Filip Topalovic. – Luterbach: Patrik Furrer, Yannick Sutter, Christian Cadosch, Jan Schläfli, Kimon Ziegler, Simon Hirsbrunner, Yanik Blanco, Benjamin Flury, Martin Stankovic, Mehmet Basaran, Samuel Iseli. – Verwarnungen: 82. Milos Kostic.

