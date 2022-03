Frauen 3. Liga Deutlicher 3:0-Sieg für Fortuna Olten gegen Dulliken Sieg für Fortuna Olten: Gegen Dulliken gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

Nadine Andrik brachte Fortuna Olten 1:0 in Führung (1. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fortuna Olten stellte Tamara Grütter in Minute 41 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Medina Shatrolli in der 75. Minute, als sie für Fortuna Olten zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mila Tasev von Fortuna Olten erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Dass Fortuna Olten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Fortuna Olten durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Fortuna Olten um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Fortuna Olten ist es der zweite Sieg in Serie.

Fortuna Olten trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Klus-Balsthal (Platz 7). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dulliken verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Blustavia (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Dulliken 3:0 (2:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 1. Nadine Andrik 1:0. 41. Tamara Grütter 2:0. 75. Medina Shatrolli 3:0. – Fortuna Olten: Manuela Segginger, Sonja Schwegler, Vlora Dibrani, Daniela Wehrli, Noemi Glanzmann, Valentina Rimkus, Fabienne Schmidlin, Tamara Grütter, Kaltrina Abdyli, Medina Shatrolli, Nadine Andrik. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Anouk Bachofner, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Anouk Burkard, Valeria Schuler, Jessica Koch, Jirapha Buache, Lea Kämpf, Enya Brun. – Verwarnungen: 80. Mila Tasev.

