3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 3:0-Erfolg für Selzach gegen Leuzingen Selzach gewinnt am Samstag zuhause gegen Leuzingen 3:0.

(chm)

In der 35. Minute war es an Matthias Müller, Selzach 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 73. Minute brachte Orhan Zulfi Selzach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pascal Amiet in der 80. Minute, als er für Selzach zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Selzach erhielt: Luis Eggenschwiler (63.) für Leuzingen gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Selzach unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 10. Selzach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Selzach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Niederbipp (Platz 7). Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Leuzingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Leuzingen hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Leuzingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. April statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Selzach - FC Leuzigen 3:0 (1:0) - Zilweg, Selzach – Tore: 35. Matthias Müller 1:0. 73. Orhan Zulfi 2:0. 80. Pascal Amiet 3:0. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Degol Yakob, Matthias Müller, Luis Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Robin Basler, Andry Amiet, Orhan Zulfi. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Silvan Senn, Luca Dasen, Julian D Angelo, Oliver Jorns, Marc Affolter, Marco Stäheli, Livio Wyss, Yannik Aebischer, Benjamin Luder, Max Mariotto. – Verwarnungen: 40. Luca Dasen, 63. Luis Eggenschwiler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 05:37 Uhr.