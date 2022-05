Frauen 3. Liga Deutlicher 3:0-Erfolg für Niederbipp gegen Grenchen 15 Sieg für Niederbipp: Gegen Grenchen 15 gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

In der 34. Minute gelang Tanja Grolimund der Führungstreffer zum 1:0 für Niederbipp. Nur sieben Minute später traf Tanja Grolimund erneut, so dass es in der 41. Minute 2:0 für Niederbipp hiess. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrizia Lisser in der 83. Minute, als sie für Niederbipp zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Niederbipp zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg bringt Niederbipp an die Spitze Das Team hat nach 21 Spielen 37 Punkte auf dem Konto. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Niederbipp hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Niederbipp ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Grenchen 15 verharrt nach der Niederlage auf dem 8. und damit letzten Platz. Grenchen 15 hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Grenchen 15 geht es in einem Heimspiel gegen FC Dulliken (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: FC Niederbipp b - FC Grenchen 15 3:0 (2:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 34. Tanja Grolimund 1:0. 41. Tanja Grolimund 2:0. 83. Patrizia Lisser 3:0. – Niederbipp: Annina Allemann, Larissa Borer, Evelyn Ritter, Rahel Gygax, Elena Volken, Salome Hess, Constance Abena Asiedu, Chantal Neuhaus, Manuela Dähler, Tanja Grolimund, Nurfa Yorlany Caro Reynoso. – Grenchen 15: Nora Hasen, Janina Ryhn, Nicole Adam, Angela Bertini, Laura Lo Giudice, Sophie Ankes, Angela Anna Gäumann, Sara Schnyder, Sarah Kurt, Jennifer Morgenthaler, Marina Güggi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 14:55 Uhr.