2. Liga Deutlicher 3:0-Erfolg für Härkingen gegen Trimbach Härkingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Trimbach 3:0.

Das Tor von Tim Büttiker in der 38. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Härkingen. Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Jan Büttiker Härkingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur neun Minuten später traf Jan Büttiker erneut, so dass es in der 67. Minute 3:0 für Härkingen hiess.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Trimbach erhielten Daniel Bärtschi (77.) und Ivan Suarez Vigo (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Sandro Gasser (80.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Härkingen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 5 erzielten Toren Rang 5.

Härkingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Für Härkingen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Härkingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wangen b.O. (Platz 4). Das Spiel findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Trimbach rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat zwei Punkte. Für Trimbach ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Trimbach gingen unentschieden aus.

Für Trimbach geht es daheim gegen FC Lommiswil (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Härkingen - FC Trimbach 3:0 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 38. Tim Büttiker 1:0. 58. Jan Büttiker 2:0. 67. Jan Büttiker 3:0. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Mario Stecher, Thierry Wyss, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Jan Büttiker. – Trimbach: Jonas Flury, Liridon Cazimovic, Kenan Mujanovic, Dean Nisandzic, Eldin Jusic, Lucien Baumgartner, Daniel Bärtschi, Tobias Flury, Enis Ademovic, Claudio Rüedi, Luca Schifferle. – Verwarnungen: 77. Daniel Bärtschi, 80. Ivan Suarez Vigo, 80. Sandro Gasser.

