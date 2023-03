4. Liga, Gruppe 1 Derendingen entscheidet Spitzenduell gegen Luterbach für sich – Siegesserie von Luterbach gebrochen Derendingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Luterbach hat das Team am Samstag bereits den elften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

Das Tor von Vulnet Seferi in der 60. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Derendingen. Yakob Boukhris erhöhte in der 68. Minute zur 2:0-Führung für Derendingen. Mats Marti baute in der 72. Minute die Führung für Derendingen weiter aus (3:0).

Derendingen erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Alessandro Veronica weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Massimo Veronica, der in der 84. Minute die Führung für Derendingen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Luterbach sah Patrik Furrer (45.) die rote Karte. Gelb erhielt Samuel Iseli (63.). Die einzige gelbe Karte bei Derendingen erhielt: Yakob Boukhris (34.)

Die Offensive von Derendingen hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 80 Tore erzielt, was einem Schnitt von 6.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Derendingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 39 Punkten. Derendingen hat bisher immer gewonnen, nämlich elfmal.

Für Derendingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Lommiswil (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Nach der Niederlage büsst Luterbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 3. Luterbach hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Luterbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Kurdischer FC Solothurn an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Telegramm: SC Derendingen - FC Luterbach 5:0 (0:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 60. Vulnet Seferi 1:0. 68. Yakob Boukhris 2:0. 72. Mats Marti 3:0. 80. Alessandro Veronica 4:0. 84. Massimo Veronica (Penalty) 5:0. – Derendingen: Giuseppe Veronica, Yakob Boukhris, David Steiner, Leutrim Latifi, Ivan Kuzmanovic, Massimo Veronica, Mats Marti, Enes Basini, Rodrigue Dor, Vulnet Seferi, Ermin Basini. – Luterbach: Patrik Furrer, Kimon Ziegler, Christian Cadosch, Jan Schläfli, Simon Hirsbrunner, Martin Stankovic, Yanik Blanco, Nicola Egli, Benjamin Flury, Mehmet Basaran, Samuel Iseli. – Verwarnungen: 34. Yakob Boukhris, 63. Samuel Iseli – Ausschluss: 45. Patrik Furrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

