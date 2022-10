3. Liga, Gruppe 2 Denis Kostadinovic führt Klus-Balsthal mit drei Toren zum Sieg gegen Fortuna Olten Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Klus-Balsthal am Donnerstag seiner Favoritenrolle gegen Fortuna Olten gerecht geworden und hat zuhause 5:1 gewonnen.

(chm)

Schon früh setzte Klus-Balsthal dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 7. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Klus-Balsthal noch auf 5:1.

Fortuna Olten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Klus-Balsthal war Denis Kostadinovic, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Klus-Balsthal waren: Simon Saner (1 Treffer) und Marco Scherrer (1 Treffe.) einziger Torschütze für Fortuna Olten war: Alan Sabotic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Luca Kamber (36.) und Albion Xhemali (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Fortuna Olten erhielt: Alan Sabotic (90.)

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna Olten ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 40 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 12).

Klus-Balsthal bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Klus-Balsthal ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Niederbipp (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (23. Oktober) statt (14.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna Olten hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Acht Spiele gingen verloren.

Fortuna Olten tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (23. Oktober) statt (15.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Fortuna Olten 5:1 (4:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 7. Denis Kostadinovic 1:0. 14. Marco Scherrer 2:0. 19. Denis Kostadinovic 3:0. 28. Simon Saner 4:0. 53. Alan Sabotic 4:1. 67. Denis Kostadinovic 5:1. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Noah Bruttel, Mario Linder, Mostapha El Ouahmani, Marco Scherrer, Benjamin Räuftlin, Kosta Milosevic, Ender Kaya, Rishaban Sivaranjan, Simon Saner, Denis Kostadinovic. – Fortuna Olten: Jathuvaaran Manoharan, Flamur Elshani, Dardan Susuri, Boban Stevic, Leart Haxhimehmeti, Luigi Abbagnale, Mostafa Hasan, Alan Sabotic, Oguzhan Tonus, Yllzon Elshani, Angelo Rubino. – Verwarnungen: 36. Luca Kamber, 86. Albion Xhemali, 90. Alan Sabotic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2022 21:10 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.