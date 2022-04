3. Liga, Gruppe 2 Deitingen siegt gegen Bettlach Deitingen behielt im Spiel gegen Bettlach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Fabio Notka, der in der 7. Minute für Deitingen zum 1:0 traf. In der 46. Minute baute Olivier Niederer den Vorsprung für Deitingen auf zwei Tore aus (2:0). Deitingen erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Jonas Zuber weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Benjamin Walker in der 70. Minute her, als er für Bettlach auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bettlach für Manuel Ketels (83.) und Fabian Frick (84.). Deitingen blieb ohne Karte.

Deitingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 8. Deitingen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Deitingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Deitingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Biberist (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (7. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Mit der Niederlage rückt Bettlach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 11. Für Bettlach ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Bettlach gingen unentschieden aus.

Mit dem viertplatzierten FC Gerlafingen kriegt es Bettlach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Donnerstag (7. April) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Deitingen - FC Bettlach 3:1 (2:0) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 7. Fabio Notka 1:0. 46. Olivier Niederer 2:0. 69. Jonas Zuber 3:0. 70. Benjamin Walker 3:1. – Deitingen: Franco Kissling, Fabio Notka, Michael Ammon, Benjarong Körnli, Simon Frei, Jonas Zuber, Patrick Murer, Olivier Niederer, David Flury, Jonas Kofmel, Simon Kofmel. – Bettlach: Tim Walker, Michael Tschanz, Manuel Ketels, Matthias Messerli, Fausto Falgetano, Mehmet Dönmez, Nicolas Schmid, Fabian Frick, Timo Winistörfer, Daniele Gallizioli, Pascal Maritz. – Verwarnungen: 83. Manuel Ketels, 84. Fabian Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2022 21:17 Uhr.