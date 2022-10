3. Liga, Gruppe 2 Deitingen setzt Siegesserie auch gegen Oensingen fort Deitingen setzt seine Siegesserie auch gegen Oensingen fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Oensingen ging zunächst in der 6. Minute in Führung, als Daniel Frimpong zum 1:0 traf. In der 45. Minute gelang Deitingen jedoch durch Olivier Niederer der Ausgleich. In der 72. Minute war es an Jonas Zuber, Deitingen 2:1 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michael Ammon in der 80. Minute. Er traf zum 3:1 für Deitingen.

Bei Oensingen erhielten Nikola Celikic (43.), Nicola Zbären (58.) und Ahmet Mumdzic (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Deitingen, Jonas Kofmel (83.) kassierte sie.

Die Offensive von Deitingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oensingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 24 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Deitingen: 19 Punkte bedeuten Rang 2. Für Deitingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Deitingen geht es auswärts gegen FC Subingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Oensingen ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Oensingen gingen unentschieden aus. Oensingen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dulliken. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Deitingen - FC Oensingen 3:1 (1:1) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 6. Daniel Frimpong 0:1. 45. Olivier Niederer (Penalty) 1:1.72. Jonas Zuber 2:1. 80. Michael Ammon 3:1. – Deitingen: Fabio Kofmel, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Jonas Zuber, Amar Hadzic, Olivier Niederer, Simon Kofmel, Michael Ammon, Tim Stampfli. – Oensingen: Dzenan Isovic, Artan Berisha, Emir Avdulovic, Nicola Zbären, Nikola Celikic, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Michele Intelisano, Daniel Frimpong, Elvedin Bogucanin, Simon Kubica, Ahmet Mumdzic. – Verwarnungen: 43. Nikola Celikic, 58. Nicola Zbären, 83. Jonas Kofmel, 88. Ahmet Mumdzic.

