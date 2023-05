3. Liga, Gruppe 2 Deitingen mit Sieg gegen Subingen – Simon Kofmel als Matchwinner Deitingen behielt im Spiel gegen Subingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Deitingen gelang Simon Kofmel in der 77. Minute. In der 6. Minute hatte Simon Kofmel Deitingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Subingen fiel in der 52. Minute durch Michael Balmer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Deitingen, Olivier Niederer (89.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Elia Del Frate (46.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Deitingen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Deitingen unverändert. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Deitingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Deitingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Welschenrohr (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Für Subingen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dulliken. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Deitingen - FC Subingen 2:1 (1:0) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 6. Simon Kofmel 1:0. 52. Michael Balmer 1:1. 77. Simon Kofmel 2:1. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Jan Eberhard, Amar Hadzic, Tobias Büttiker, Olivier Niederer, Nicola Bucher, Jonas Kofmel, Simon Kofmel. – Subingen: Thomas Witmer, Noah Jordan, Julian Gisler, Elia Del Frate, Manuel Nützi, Yanick Kofmehl, Jeremy Lukas, Patrick Roth, Daniel Gebek, Joshua Widmer, Michael Balmer. – Verwarnungen: 46. Elia Del Frate, 89. Olivier Niederer.

