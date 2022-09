3. Liga, Gruppe 2 Dario Zürcher führt Dulliken mit drei Toren zum Sieg gegen Zuchwil Dulliken reiht Sieg an Sieg: Gegen Zuchwil hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Albin Duraku eröffnete in der 23. Minute das Skore, als er für Dulliken das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Zum Ausgleich für Zuchwil traf Noe Loosli in der 29. Minute. In der 56. Minute war es an Valon Kadrija, Zuchwil 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 65. Minute, als Dario Zürcher für Dulliken traf. In der 80. Minute war es erneut Dario Zürcher, der Dulliken mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. Der gleiche Dario Zürcher war in der 95. Minute auch für das 4:2 für Dulliken verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dulliken für Albin Duraku (52.) und Robin Schenk (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Karanjot Dhillon (94.) kassierte sie.

Dulliken hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 8 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Dulliken sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

In der Tabelle liegt Dulliken weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Dulliken feiert mit dem Sieg gegen Zuchwil bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Dulliken daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Härkingen. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

In der Tabelle verliert Zuchwil Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Zuchwil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oensingen (Platz 10). Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Dulliken - FC Zuchwil 4:2 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 23. Albin Duraku (Penalty) 1:0.29. Noe Loosli 1:1. 56. Valon Kadrija 1:2. 65. Dario Zürcher 2:2. 80. Dario Zürcher 3:2. 95. Dario Zürcher 4:2. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Adrian Annaheim, Dario Zürcher, Florian Binder, Ennio D Onofrio, Alfredo Esposito, Albin Duraku, William Guillen Concepcion. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Michael Arnold, Igor Ranfaldi, Oguzalp Baladin, Mario Belakusic, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Sathurshan Ravi, Nicola Mühlhauser. – Verwarnungen: 52. Albin Duraku, 77. Robin Schenk, 94. Karanjot Dhillon.

