4. Liga, Gruppe 3 Däniken-Gretzenbach sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Fulenbach 2:2 lautet das Resultat zwischen Fulenbach und Däniken-Gretzenbach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Däniken-Gretzenbach geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 90. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Ramon Grimbichler in der 3. Minute. Er traf für Fulenbach zum 1:0. Gleichstand war in der 56. Minute hergestellt: Michal Pawel Budzianowski traf für Däniken-Gretzenbach. Per Penalty traf Ramon Grimbichler in der 78. Minute zur 2:1-Führung für Fulenbach. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, traf Leandro Joos für Däniken-Gretzenbach zum 2:2-Ausgleich.er War mittels Elfmeter erfolgreich

Bei Däniken-Gretzenbach erhielten Leandro Joos (37.), Matthias Schnyder (78.) und Kevin Grütter (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Yves Rütimann (36.) und Elias Sidler (89.).

Die Tabellensituation hat sich für Fulenbach nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 8. Fulenbach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Dulliken. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Däniken-Gretzenbach bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 41 Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Däniken-Gretzenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hägendorf (Platz 5). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Däniken-Gretzenbach 2:2 (1:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 3. Ramon Grimbichler 1:0. 56. Michal Pawel Budzianowski 1:1. 78. Ramon Grimbichler (Penalty) 2:1.90. Leandro Joos (Penalty) 2:2. – Fulenbach: Marcel Künzli, Noah Nützi, Joel Altermatt, Ylli Stojkaj, Emanuel Wyss, Yves Rütimann, Mike Zosso, Roman Weber, Elias Sidler, Céddric Braam, Ramon Grimbichler. – Däniken-Gretzenbach: Ismet Morina, Matthias Schnyder, Elis Hofstetter, Kevin Grütter, Kevin Zengaffinen, Robin Burri, Oliver Studer, Leandro Joos, Aleksandar Pavlovic, Kai Fichte, Michal Pawel Budzianowski. – Verwarnungen: 36. Yves Rütimann, 37. Leandro Joos, 78. Matthias Schnyder, 89. Elias Sidler, 90. Kevin Grütter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 05:16 Uhr.