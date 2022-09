4. Liga, Gruppe 3 Däniken-Gretzenbach mit Sieg gegen Dulliken Sieg für Däniken-Gretzenbach: Gegen Dulliken gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0.

(chm)

Das Tor von Michal Pawel Budzianowski in der 45. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Däniken-Gretzenbach. Michal Pawel Budzianowski war es auch, der in der 89. Minute Däniken-Gretzenbach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Däniken-Gretzenbach für David Guldimann (67.), Loris Varadin (73.) und Michal Pawel Budzianowski (74.). Dulliken blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.5 hat die Abwehr von Däniken-Gretzenbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 12 erzielten Toren Rang 1.

Däniken-Gretzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Däniken-Gretzenbach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Egerkingen. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

In der Tabelle liegt Dulliken weiterhin auf Rang 7. Das Team hat vier Punkte. Für Dulliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Dulliken verlor zudem erstmals zuhause.

Dulliken tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Uskana Olten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - FC Dulliken 2:0 (1:0) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 45. Michal Pawel Budzianowski 1:0. 89. Michal Pawel Budzianowski 2:0. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, David Guldimann, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Nico Varadin, Robin Burri, Finn Maier, Loris Varadin, Sergio Archidiacono, Michal Pawel Budzianowski. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Sandro Häsler, Roland Hagmann, Ivan Lovric, Andrin Lütolf, Yves Baumann, Diogo Da Silva Lopes, Nicola Meyer, Leandro De Feo, Davide Protopapa. – Verwarnungen: 67. David Guldimann, 73. Loris Varadin, 74. Michal Pawel Budzianowski.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 22:18 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.