2. Liga Daniel Bärtschi schiesst Trimbach mit drei Treffern zum Sieg gegen Wangen b.O. Sieg für Trimbach: Gegen Wangen b.O. gewinnt das Team am Donnerstag auswärts 3:1.

Den Auftakt machte Daniel Bärtschi, der in der 24. Minute für Trimbach zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Wangen b.O. traf Omar Badjie in der 44. Minute. In der 47. Minute schoss Daniel Bärtschi Trimbach mittels Elfmeter in Führung (2:1). Mit einem weiteren Tor sorgte Daniel Bärtschi in der 62. Minute für das 3:1 für Trimbach.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wangen b.O. gab es vier gelbe Karten. Bei Trimbach erhielten Thomas Schenker (60.) und Sven Pally (81.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Trimbach: Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Trimbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Iliria. Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 12. Wangen b.O. hat bisher dreimal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wangen b.O. tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 27. Mai statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Trimbach 1:3 (1:2) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 24. Daniel Bärtschi 0:1. 44. Omar Badjie 1:1. 47. Daniel Bärtschi (Penalty) 1:2.62. Daniel Bärtschi 1:3. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Hamdi Nedzipi, Sokol Berisha, Noël Röhl, Albin Mehmeti, Adis Mesic, Nebojsa Markovic, Meriton Ahmeti, Simone Mekonen, Miroslav Markovic, Omar Badjie. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Lucien Baumgartner, Thomas Schenker, Eldin Jusic, Luca Schifferle, Manuel Thut, Daniel Bärtschi, Joel Mangold, Caua Marco Cristelli, Tobias Flury. – Verwarnungen: 47. Florijan Perren, 60. Thomas Schenker, 60. Miroslav Markovic, 65. Simone Mekonen, 81. Sven Pally, 90. Jordan Otomo.

