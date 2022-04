4. Liga, Gruppe 1 Croatia setzt Siegesserie auch gegen Leuzigen fort – Siegtreffer in allerletzter Minute Croatia reiht Sieg an Sieg: Gegen Leuzigen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Das erste Tor der Partie erzielte Vlatko Stjepanovic für Croatia. In der 21. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war wieder in der 56. Minute hergestellt. Nikola Vidovic traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Leuzigen. In der 69. Minute gelang Vlatko Stjepanovic der Führungstreffer zum 2:1 für Croatia.

Leuzigen glich in der 80. Minute durch Marlon Affolter aus. In den Schlussminuten machte Werner Meyer alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 3:2 sicherte Croatia den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Croatia sah Marko Matkovic (30.) die rote Karte. Gelb erhielt Vlatko Stjepanovic (20.). Bei Leuzigen sah Yegor Vladymyrov (30.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Silvan Bläsi (24.), Alessio Schwab (34.) und Valerian Mollet (65.).

Dass Croatia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Croatia durchschnittlich 4.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Leuzigen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Croatia behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 14 Spielen 37 Punkte auf dem Konto. Croatia hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Croatia zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Lommiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Leuzigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Leuzigen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzigen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Grenchen 15. Diese Begegnung findet am 10. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Leuzigen - HNK Croatia 2:3 (0:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 21. Vlatko Stjepanovic 0:1. 56. Eigentor (Nikola Vidovic) 1:1.69. Vlatko Stjepanovic 1:2. 80. Marlon Affolter 2:2. 91. Werner Meyer 2:3. – Leuzigen: Ray Ruch, Valerian Mollet, Silvan Bläsi, Raphael Meer, Marco Wyss, Alpha Barry, Yegor Vladymyrov, Alessio Schwab, Adrian Schluep, Alessandro Saias, Marco Rosario Renda. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Daniel Simic, Vlatko Stjepanovic, Jure Princip, Nikola Vidovic, Ivan Stjepanovic, Marko Matkovic, Juro Jazvic, Josip Aracic, Lukas Frljic, Werner Meyer. – Verwarnungen: 20. Vlatko Stjepanovic, 24. Silvan Bläsi, 34. Alessio Schwab, 65. Valerian Mollet – Ausschlüsse: 30. Marko Matkovic, 30. Yegor Vladymyrov.

