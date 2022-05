4. Liga, Gruppe 1 Croatia setzt Siegesserie auch gegen Blustavia fort Croatia setzt seine Siegesserie auch gegen Blustavia fort. Das 6:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Croatia über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Blustavia war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 51. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Croatia waren: Simo Karakus, Marko Matkovic, Lukas Frljic, Jure Princip, Ivan Stjepanovic und Dario Knezovic. Einziger Torschütze für Blustavia war: Marco Ciancimino (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Croatia, nämlich für Nikola Vidovic (58.). Die einzige gelbe Karte bei Blustavia erhielt: Marco Sortino (63.)

Croatia weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Durchschnittlich trifft die Offensive 5.3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Blustavia ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 61 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Croatia verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 19 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Für Croatia ist es der achte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Croatia zuhause mit FC Gerlafingen (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Mittwoch (18. Mai) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 6. Blustavia hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Grenchen 15. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: HNK Croatia - SC Blustavia 6:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 37. Ivan Stjepanovic 1:0. 49. Dario Knezovic 2:0. 51. Marco Ciancimino 2:1. 54. Lukas Frljic 3:1. 64. Marko Matkovic 4:1. 72. Simo Karakus 5:1. 81. Jure Princip 6:1. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Nikola Vidovic, Jure Princip, Simo Karakus, Mergim Sadriji, Zvonimir Ponjavic, Juro Jazvic, Marko Matkovic, Lukas Frljic, Ivan Stjepanovic. – Blustavia: Simon Giger, Gökten Figenergül, Pierre Luis Marques Gonçalves, Marco Sortino, Giuseppe Cioffi, Girolamo Ciancimino, Pascal Huber, Marco Ciancimino, Giuliano Bertelle, Christian Napoli, Ahmad Alshmare. – Verwarnungen: 58. Nikola Vidovic, 63. Marco Sortino.

