Frauen 2. Liga Concordia BS siegt 4:1 im Spitzenduell gegen Allschwil Concordia BS setzt seine Siegesserie auch gegen Allschwil fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Tanita Mathys, die in der 3. Minute für Allschwil zum 1:0 traf. Concordia BS glich in der 8. Minute durch Maria Allemann aus. Maria Allemann war es auch, die in der 15. Minute die 2:1-Führung für Concordia BS herstellte.

Cynthia Lemblé sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Concordia BS. Das letzte Tor der Partie erzielte Aleksandra Stankovic, die in der 65. Minute die Führung für Concordia BS auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Concordia BS hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 27 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Concordia BS die Tabellenführung. Nach sechs Spielen hat das Team 16 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Concordia BS hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Concordia BS spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Solothurn Frauen (Platz 5). Die Partie findet am 25. September statt (10.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Allschwil 4:1 (3:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 3. Tanita Mathys 0:1. 8. Maria Allemann 1:1. 15. Maria Allemann 2:1. 34. Cynthia Lemblé 3:1. 65. Aleksandra Stankovic 4:1. – Concordia BS: Sarah Back, Andjela Stankovic, Géraldine Fellmann, Nadine Hubmann, Desirée Bohren, Maria Allemann, Aleksandra Stankovic, Chiara Leimgruber, Melina Brogle, Cynthia Lemblé, Rebekka Nüscheler. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Janine Roth, Nicole Nyfeler, Celina Thurnheer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

