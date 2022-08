Frauen 2. Liga Concordia BS gewinnt im ersten Spiel klar gegen Baden 1897 – Dreifach-Torschützin Yolanda Von Rotz Concordia BS beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Baden 1897 setzt es auswärts einen 7:2-Sieg ab.

Baden 1897 erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Sheryl Hochuli ging das Team in der 9. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 22. Minute, als Géraldine Fellmann für Concordia BS traf.

Danach drehte Concordia BS auf. Das Team schoss ab der 27. Minute noch sechs weitere Tore, während Baden 1897 ein Tor gelang (zum 2:4 (63. Minute)). Der Endstand lautete 7:2.

Matchwinner für Concordia BS war Yolanda Von Rotz, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Concordia BS waren: Géraldine Fellmann (2 Treffer), Laura Oeschger (1 Treffer) und Cynthia Lemblé (1 Treffe.) einzige Torschützin für Baden 1897 war: Sheryl Hochuli (2 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Concordia BS reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Concordia BS geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Blustavia (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (19.45 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Baden 1897 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Baden 1897 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 8). Das Spiel findet am Mittwoch (24. August) statt (19.45 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: Baden-Wettingen - FC Concordia Basel 2:7 (1:2) - Stadion ESP, Baden – Tore: 9. Sheryl Hochuli 1:0. 22. Géraldine Fellmann 1:1. 27. Laura Oeschger 1:2. 50. Yolanda Von Rotz 1:3. 55. Yolanda Von Rotz 1:4. 63. Sheryl Hochuli 2:4. 65. Géraldine Fellmann 2:5. 70. Yolanda Von Rotz 2:6. 89. Cynthia Lemblé 2:7. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Dominique Maron, Lisa Stoffel, Cecilia de Hoop, Zara Aschwanden, Angelica Corbat, Nadja Häfeli, Julia Liechti, Natalie Spuler, Sheryl Hochuli, Noemi Merz. – Concordia BS: Sarah Back, Andjela Stankovic, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Chiara Leimgruber, Maria Allemann, Melina Brogle, Sandra Lizamarie Gerwels, Laura Oeschger, Cynthia Lemblé, Yolanda Von Rotz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

