Frauen 2. Liga Concordia Basel lässt sich von Therwil kein Bein stellen Concordia Basel holt gegen Therwil auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Samstag gegen den Tabellenneunten 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Yolanda Von Rotz, die in der 6. Minute für Concordia Basel zum 1:0 traf. Laura Oeschger erhöhte in der 23. Minute zur 2:0-Führung für Concordia Basel. Yolanda Von Rotz baute in der 68. Minute die Führung für Concordia Basel weiter aus (3:0).

In der 70. Minute verkleinerte Anika Locher den Rückstand von Therwil auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Laura Vrijbloed, die in der 88. Minute die Führung für Concordia Basel auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Desirée Bohren von Concordia Basel erhielt in der 28. Minute die gelbe Karte.

Dass Concordia Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Concordia Basel durchschnittlich 5.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.2 (Rang 11).

Concordia Basel bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 14 Spielen hat das Team 38 Punkte. Concordia Basel hat bisher zwölfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Blustavia (Platz 6). Das Spiel findet am 2. April statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Therwil erstmals wieder.

Auf Therwil wartet im nächsten Spiel zuhause das zehntplatzierte Team Baden-Wettingen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (29. März) (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Therwil - FC Concordia Basel 1:4 (0:2) - Känelboden, Therwil – Tore: 6. Yolanda Von Rotz 0:1. 23. Laura Oeschger 0:2. 68. Yolanda Von Rotz 0:3. 70. Anika Locher 1:3. 88. Laura Vrijbloed 1:4. – Therwil: Sarah Leupi, Rahel Käser, Sarah Leutwyler, Sarah Reinprecht, Xenia Schumacher, Anna von Flüe, Inês Vasconcelos, Nathalie Straub, Jeanine Roth, Nora Neidhart, Anika Locher. – Concordia BS: Melina Schreiber, Andjela Stankovic, Svenja Maren Hess, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Chiara Leimgruber, Cynthia Lemblé, Yolanda Von Rotz, Melina Metzger, Desirée Bohren, Laura Oeschger. – Verwarnungen: 28. Desirée Bohren.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 01:44 Uhr.