3. Liga, Gruppe 1 Claudio Zenger rettet Leuzigen einen Punkt gegen Blustavia Das Resultat im Spiel zwischen Leuzigen und Blustavia lautet 2:2.

Zweimal legte Blustavia vor, zweimal glich Leuzigen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Luca Grillo, der in der 35. Minute für Blustavia zum 1:0 traf. Nick Brunner glich in der 47. Minute für Leuzigen aus. Es hiess 1:1. Luca Grillo traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Blustavia.

In den letzten Minuten musste Blustavia noch den Ausgleich hinnehmen. Für Leuzigen traf Claudio Zenger in der 94. Minute.

Bei Leuzigen erhielten Julian D Angelo (41.) und Nick Brunner (75.) eine gelbe Karte. Bei Blustavia erhielten Yves Galey (10.) und Joel Grünig (85.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Leuzigen unverändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 6. Leuzigen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Leuzigen auswärts mit SC Flumenthal (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Blustavia bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 51 Punkte. Blustavia hat bisher 16mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Blustavia bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Riedholz. Die Partie findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Leuzigen - SC Blustavia 2:2 (0:1) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 35. Luca Grillo 0:1. 47. Nick Brunner 1:1. 48. Luca Grillo 1:2. 94. Claudio Zenger 2:2. – Leuzigen: Olivier Gassler, Timo Rätz, Luca Dasen, Julian D Angelo, Silas Hanyecz, Livio Wyss, Joel Hahn, Claudio Zenger, Nick Brunner, Benjamin Luder, Marco Stäheli. – Blustavia: Christian Tesoro, Michael Giger, Dan Brand, Simon Bernhard, Fabian Mollet, Joel Grünig, Joel Falk, Yves Galey, Luca Grillo, Jan Joder, Ramon Spring. – Verwarnungen: 10. Yves Galey, 41. Julian D Angelo, 75. Nick Brunner, 85. Joel Grünig.

