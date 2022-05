4. Liga, Gruppe 2 Christoph Rüegger führt Attiswil mit vier Toren zum Sieg gegen Riedholz Attiswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Riedholz hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 10:2

Fünf seiner Tore schoss Attiswil in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Riedholz waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (28. Minute) und zum 2:5 (55. Minute).

Matchwinner für Attiswil war Christoph Rüegger, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Attiswil waren: Dario Emch (3 Treffer), Ricardo Jorge Da Costa Tavares (1 Treffer), Lukas Wyss (1 Treffer) und Jan Hohl (1 Treffe.) die Torschützen für Riedholz waren: Leandro Ceravolo und Fabian Feier.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Riedholz erhielten Kevin Steffen (17.) und Noah Krapl (57.) eine gelbe Karte. Für Attiswil gab es keine Karte.

Attiswil weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Die total 68 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Die Abwehr von Riedholz kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Unverändert liegt Attiswil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 47 Punkten. Attiswil hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Attiswil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 7). Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Riedholz verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Riedholz hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten HSV Halten kriegt es Riedholz als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (15.30 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Riedholz - FC Attiswil 2:10 (1:5) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 18. Christoph Rüegger (Penalty) 0:1.25. Christoph Rüegger 0:2. 28. Fabian Feier (Penalty) 1:2.30. Christoph Rüegger 1:3. 42. Dario Emch 1:4. 45. Dario Emch 1:5. 55. Leandro Ceravolo 2:5. 58. Christoph Rüegger 2:6. 62. Dario Emch 2:7. 81. Ricardo Jorge Da Costa Tavares 2:8. 88. Lukas Wyss 2:9. 90. Jan Hohl 2:10. – Riedholz: Kevin Steffen, Fabio Zambetti, Janis Büttiker, Simon Zysset, Elia Reinhart, Luca Weck, Cédric Binz, Noah Krapl, Vincent Kaufmann, Fabian Feier, Marek Roth. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Pascal Frey, Adrian Schlub, Jan Hohl, Lukas Wyss, Pascal Walther, Florian Bohner, Roman Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: 17. Kevin Steffen, 57. Noah Krapl.

