4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo verliert gegen Seriensieger Gerlafingen – Siegtreffer durch Amir Abdulai Gerlafingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Bratstvo hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Bratstvo: Luka Makulovic brachte seine Mannschaft in der 52. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Amir Abdulai durch seinen Treffer für Gerlafingen in der 64. Minute her. Der gleiche Amir Abdulai war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Gerlafingen verantwortlich. Er traf erneut in der 70. Spielminute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bratstvo erhielten Nikola Spasic (90.) und Luka Makulovic (91.) eine gelbe Karte. Gerlafingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Keine Änderung in der Tabelle für Gerlafingen: Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Für Gerlafingen ist es der vierte Sieg in Serie.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 11). Die Partie findet am 13. Mai statt (18.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Bratstvo hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 5. Bratstvo hat bisher zehnmal gewonnen und achtmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Bratstvo in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Derendingen. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Gerlafingen 1:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 52. Luka Makulovic 1:0. 64. Amir Abdulai 1:1. 70. Amir Abdulai 1:2. – Bratstvo: Teo Petkovski, Miroslav Kovacevic, David Radosavljevic, Nikola Spasic, Oleh Ostapets, Veljko Laudanovic, David Djokic, Marko Stevanovic, Dominic Chanton, Luka Makulovic, Artemii Utochkin. – Gerlafingen: Stefan Csako, Reto Kirchhofer, Feriz Miftari, Philip Mathys, Chris Kabeya, Syart Spaiu, Xhenit Suli, Giuseppe Solimena, Dario Schneider, Blerton Azizi, Aleksandar Stankovic. – Verwarnungen: 90. Nikola Spasic, 91. Luka Makulovic.

