4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo siegt nach sieben Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Bratstvo nach sieben Niederlagen in Serie. Gegen Leuzigen gewinnt Bratstvo am Sonntag auswärts 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Luka Makulovic in der 11. Minute. Er traf für Bratstvo zum 1:0. Mit seinem Tor in der 42. Minute brachte Dragomir Boskovic Bratstvo mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Joel Hahn sorgte in der 64. Minute für Leuzigen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Aleksandar Markovic in der 86. Minute. Er traf zum 3:1 für Bratstvo.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Leuzigen erhielten Yegor Vladymyrov (60.) und Loris Joder (71.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bratstvo, nämlich für Dalibor Stevanovic (35.).

Zahlreiche Gegentore sind für Leuzigen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bratstvo. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 10. Bratstvo hat bisher viermal gewonnen und achtmal verloren.

Auf Bratstvo wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Lommiswil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Leuzigen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 11. Leuzigen hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Gerlafingen kriegt es Leuzigen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Leuzigen - F.K. Bratstvo 1:3 (0:2) - Kreuzacker, Leuzigen – Tore: 11. Luka Makulovic 0:1. 42. Dragomir Boskovic 0:2. 64. Joel Hahn 1:2. 86. Aleksandar Markovic 1:3. – Leuzigen: Linard Burkhardt, Oliver Jorns, Silvan Bläsi, Alessio Schwab, Marco Wyss, Valerian Mollet, Yegor Vladymyrov, Sujeethan Baskaran, Joel Hahn, Alessandro Saias, Marco Rosario Renda. – Bratstvo: Darko Boskovic, Dominic Chanton, David Milosevic, Branislav Macura, Mirko Denic, Mihajlo Joksimovic, Mitar Zeljkovic, Aleksandar Markovic, Slobodan Bajinovic, Dragomir Boskovic, Luka Makulovic. – Verwarnungen: 35. Dalibor Stevanovic, 60. Yegor Vladymyrov, 71. Loris Joder.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Lommiswil - SC Blustavia 1:2, FC Leuzigen - F.K. Bratstvo 1:3, FC Grenchen 15 - HNK Croatia 2:3

Tabelle: 1. HNK Croatia 12 Spiele/31 Punkte (57:17). 2. FC Solothurn 12/30 (39:12), 3. FC Grenchen 15 12/25 (53:33), 4. FC Gerlafingen 12/19 (24:44), 5. Kurdischer FC Solothurn 12/17 (39:32), 6. SC Blustavia 12/16 (34:38), 7. FC Bettlach 12/13 (25:30), 8. FC Bellach 12/13 (27:37), 9. FC Lommiswil 12/12 (23:23), 10. F.K. Bratstvo 12/12 (22:39), 11. FC Leuzigen 12/12 (20:36), 12. Türkischer SC Solothurn a 12/7 (25:47).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 21:14 Uhr.