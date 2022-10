4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo siegt nach drei Niederlagen – Stefan Bajinovic als Matchwinner Gegen Lommiswil gewinnt Bratstvo am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 8 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Raphael Vogt für Lommiswil. In der 47. Minute traf er zum 1:0. Jovica Bogosavljevic glich in der 49. Minute für Bratstvo aus. Es hiess 1:1. In der 55. Minute schoss Stefan Bajinovic Bratstvo mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bratstvo, Stefan Bajinovic (82.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Jonas Schwertfeger (47.)

Keine Änderung in der Tabelle für Bratstvo: Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Bratstvo hat bisher sechsmal gewonnen und fünfmal verloren.

Auf Bratstvo wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team SC Blustavia, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Lommiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Lommiswil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es zuhause gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 18. März statt (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Lommiswil - F.K. Bratstvo 1:2 (0:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 47. Raphael Vogt 1:0. 49. Jovica Bogosavljevic 1:1. 55. Stefan Bajinovic (Penalty) 1:2. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Adrian Pfeiffer, Jonas Schwertfeger, Marc Sauter, Aron Herrmann, Florian Vogt, Raphael Vogt, Matthias Vogt, Dominic Bögli, Ronny Salzmann, Nico Schläppi. – Bratstvo: Teo Petkovski, Vitaliy Stankevych, Branislav Macura, Dominic Chanton, Mirko Denic, David Milosevic, Stefan Bajinovic, Slobodan Bajinovic, Veljko Laudanovic, Marko Stevanovic, Dalibor Stevanovic. – Verwarnungen: 47. Jonas Schwertfeger, 82. Stefan Bajinovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

