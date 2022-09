4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo mit Sieg gegen Bellach Bratstvo gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bellach 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Luka Makulovic für Bratstvo. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Bratstvo baute die Führung in der 69. Minute (Stefan Bajinovic) weiter aus (2:0). Die 84. Minute brachte für Bellach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Tyron Nünlist. In der 89. Minute erhöhte Igor Tanasic auf 3:1 für Bratstvo.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Bratstvo erhielten Mirko Denic (18.), Mihajlo Joksimovic (75.) und Jovica Bogosavljevic (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Faredin Hetemi (27.), Gjelbrim Elezi (45.) und Sven Müller (61.).

Bratstvo verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Bratstvo ist es der zweite Sieg in Serie. Bratstvo konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Bratstvo spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bettlach (Platz 7). Das Spiel findet am Freitag (9. September) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Bellach steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 4). Das Team hat vier Punkte. Bellach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Bellach geht es zuhause gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Bellach 3:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 30. Luka Makulovic 1:0. 69. Stefan Bajinovic 2:0. 84. Tyron Nünlist 2:1. 89. Igor Tanasic 3:1. – Bratstvo: Teo Petkovski, Mirko Denic, Branislav Macura, Dominic Chanton, Vitaliy Stankevych, Mitar Zeljkovic, Mihajlo Joksimovic, Stefan Bajinovic, Veljko Laudanovic, Luka Makulovic, Igor Tanasic. – Bellach: Tim Fawer, Dagmawi Kana, Leonis Bajraktaraj, Faredin Hetemi, Sven Müller, Janis Faoro, Arbnor Tmava, Miran Junuzi, Deniz Mustafi, Ilaz Gashi, Gjelbrim Elezi. – Verwarnungen: 18. Mirko Denic, 27. Faredin Hetemi, 45. Gjelbrim Elezi, 61. Sven Müller, 75. Mihajlo Joksimovic, 86. Jovica Bogosavljevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

