4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo mit Auswärtssieg bei Selzach – Aleksandar Markovic trifft zum Sieg Bratstvo gewinnt am Samstag auswärts gegen Selzach 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Bratstvo das einzige Tor der Partie gelang. In der 80. Minute schoss Aleksandar Markovic das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Bratstvo liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Für Bratstvo geht es zuhause gegen FC Bellach (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem zweiten Spiel steht Selzach auf dem zehnten Rang. Selzach trifft im nächsten Spiel auswärts auf Türkischer SC Solothurn a (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Selzach a - F.K. Bratstvo 0:1 (0:0) - Zilweg, Selzach – Tor: 80. Aleksandar Markovic (Penalty) 0:1. – Selzach: Janis Kocher, Pascal Stalder, Degol Yakob, Matthias Steiner, Michèl Tièche, Sujeethan Baskaran, Philipp Zberg, Ferney Walker, Marco Meyer, Bruno Nellen, Enrico Iglesias. – Bratstvo: Teo Petkovski, David Milosevic, Branislav Macura, Dominic Chanton, Vitaliy Stankevych, Mitar Zeljkovic, Mirko Denic, Slobodan Bajinovic, Aleksandar Markovic, Luka Makulovic, Dalibor Stevanovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 20:45 Uhr.