4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo holt sich drei Punkte gegen Blustavia – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Bratstvo behielt im Spiel gegen Blustavia am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Blustavia ging zunächst in der 40. Minute in Führung, als Ugur Pozan zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Aleksandar Markovic aber den Ausgleich für Bratstvo. In der 70. Minute war es an Dalibor Stevanovic, Bratstvo 2:1 in Führung zu bringen. Mit dem 3:1 für Bratstvo schoss Ivan Kuzmanovic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bratstvo erhielten Ivan Kuzmanovic (37.) und Branislav Macura (73.) eine gelbe Karte. Blustavia behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Zahlreiche Gegentore sind für Blustavia ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

Bratstvo rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 6. Bratstvo hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bratstvo tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Solothurn an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.15 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Blustavia in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 7. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es in einem Heimspiel gegen FC Gerlafingen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: F.K. Bratstvo - SC Blustavia 3:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 40. Ugur Pozan 0:1. 43. Aleksandar Markovic 1:1. 70. Dalibor Stevanovic 2:1. 80. Ivan Kuzmanovic 3:1. – Bratstvo: Teo Petkovski, Mirko Denic, Dominic Chanton, Branislav Macura, Vitaliy Stankevych, Slobodan Bajinovic, Mitar Zeljkovic, Aleksandar Markovic, Ivan Kuzmanovic, Filip Topalovic, Igor Tanasic. – Blustavia: Luca Amerzin, Gökten Figenergül, Marco Sortino, Pierre Luis Marques Gonçalves, Giuseppe Cioffi, Elia Leiser, Kevin Lopez, Christian Napoli, Girolamo Ciancimino, Giovanni Tesoro, Ahmad Alshmare. – Verwarnungen: 37. Ivan Kuzmanovic, 73. Branislav Macura.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

