4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo gewinnt klar gegen Lommiswil Bratstvo behielt im Spiel gegen Lommiswil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Slobodan Bajinovic in der 42. Minute. Er traf für Bratstvo zum 1:0. Mitar Zeljkovic sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bratstvo. Bratstvo erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Aleksandar Markovic weiter auf 3:0.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Aleksandar Markovic für Bratstvo auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. Lommiswil verkürzte seinen Rückstand auf 1:4, als Mirko Denic ins eigene Tor traf (88).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bratstvo erhielten Mihajlo Joksimovic (38.) und Mirko Denic (60.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Lommiswil, nämlich für Florian Vogt (65.).

Bratstvo machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 8. Für Bratstvo ist es der zweite Sieg in Serie.

Bratstvo spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 12). Das Spiel findet am 2. April statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Lommiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Lommiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Gerlafingen kriegt es Lommiswil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Lommiswil 4:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 42. Slobodan Bajinovic 1:0. 49. Mitar Zeljkovic 2:0. 76. Aleksandar Markovic 3:0. 85. Aleksandar Markovic 4:0. 88. Eigentor (Mirko Denic) 4:1. – Bratstvo: Darko Boskovic, Dominic Chanton, Branislav Macura, Ivan Kuzmanovic, Vitaliy Stankevych, Slobodan Bajinovic, Dragomir Boskovic, Mihajlo Joksimovic, Mitar Zeljkovic, Aleksandar Markovic, Luka Makulovic. – Lommiswil: Lukas Neff, Loïc Fröhlicher, Ronny Salzmann, Manuel Güggi, Janick Suludere, Florian Vogt, Tobias Vogt, Matthias Vogt, Nico Schläppi, Joel Müller, Simon Marti. – Verwarnungen: 38. Mihajlo Joksimovic, 60. Mirko Denic, 65. Florian Vogt.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 18:35 Uhr.