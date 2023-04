4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo gewinnt klar gegen Bettlach Bratstvo behielt im Spiel gegen Bettlach am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

David Djokic schoss Bratstvo in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Veljko Laudanovic erhöhte in der 48. Minute zur 2:0-Führung für Bratstvo. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luka Makulovic in der 84. Minute, als er für Bratstvo zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 6).

Keine Änderung in der Tabelle für Bratstvo: 24 Punkte bedeuten Rang 6. Für Bratstvo ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bratstvo in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Zuchwil (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 22. April statt (19.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Bettlach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es in einem Heimspiel gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Bettlach 3:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 13. David Djokic 1:0. 48. Veljko Laudanovic 2:0. 84. Luka Makulovic 3:0. – Bratstvo: Nikola Spasic, Teo Petkovski, Branislav Macura, Mitar Zeljkovic, Oleh Ostapets, Mihajlo Joksimovic, Dominic Chanton, Vitaliy Stankevych, Slobodan Stojanovic, David Djokic, Artemii Utochkin. – Bettlach: Tobias Gojnik, Luca Manz, Nicola Belloni, Matthias Streit, Patrick Probst, Rico Candrian, Philipp Walker, Tarik Ait Chaf, Dominik Häni, Armando Choque Morales, Marc Seuret. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.04.2023 00:06 Uhr.