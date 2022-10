4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo bezwingt auswärts Gerlafingen – Gerlafingen verliert nach drei Siegen Bratstvo gewinnt am Sonntag auswärts gegen Gerlafingen 3:1.

(chm)

Bratstvo ging in der 39. Spielminute durch Luka Makulovic in Führung, ehe Gerlafingen in der 42. Minute (Dario Schneider) der Ausgleich gelang. In der 89. Minute war es an Veljko Laudanovic, Bratstvo 2:1 in Führung zu bringen. In der 93. Minute erhöhte Nikola Spasic auf 3:1 für Bratstvo.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Bratstvo. Gerlafingen kassierte vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Bratstvo zu den Besten: Die total 14 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Gerlafingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 30 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 11).

Bratstvo rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 3. Bratstvo hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Bratstvo tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Derendingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Gerlafingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Gerlafingen hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Für Gerlafingen geht es auswärts gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Gerlafingen - F.K. Bratstvo 1:3 (1:1) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 39. Luka Makulovic 0:1. 42. Dario Schneider 1:1. 89. Veljko Laudanovic 1:2. 93. Nikola Spasic 1:3. – Gerlafingen: Jetmir Jaja, Carlo Ieva, Feriz Miftari, Can Aykac, Reto Kirchhofer, Deniz Gönder, Syart Spaiu, Nicolas Isch, Giuseppe Solimena, Xhenit Suli, Dario Schneider. – Bratstvo: Teo Petkovski, David Milosevic, Branislav Macura, Dominic Chanton, Mirko Denic, Vitaliy Stankevych, Stefan Bajinovic, Mihajlo Joksimovic, Slobodan Bajinovic, Aleksandar Markovic, Filip Topalovic. – Verwarnungen: 16. Teo Petkovski, 49. Aleksandar Markovic, 61. Danijel Djokic, 65. Can Aykac, 74. Syart Spaiu, 79. Carlo Ieva, 86. Luka Makulovic, 87. Igor Tanasic.

