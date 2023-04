Frauen 2. Liga Blustavia verliert gegen Seriensieger Therwil – Sarah Leupi trifft spät zum Sieg Therwil setzt seine Siegesserie auch gegen Blustavia fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Therwil drehte das Spiel in den letzten 15 Minuten, als Therwil zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Nathalie Straub in der 75. Minute erfolgreich, dann traf Sarah Leupi acht Minuten später zum 3:2. Nathalie Straub hatte davor in der 20. Minute zum 1:0 für Therwil getroffen. Der Ausgleich für Blustavia fiel in der 44. Minute (Svea Hochuli). Mara Friedli erzielte in der 73. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Blustavia.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Therwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Therwil durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Therwil: Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Therwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Therwil geht es in einem Heimspiel gegen SV Sissach (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Für Blustavia war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Blustavia geht es in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: SC Blustavia - FC Therwil 2:3 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 20. Nathalie Straub 0:1. 44. Svea Hochuli 1:1. 73. Mara Friedli 2:1. 75. Nathalie Straub 2:2. 83. Sarah Leupi 2:3. – Blustavia: Laura Bieri, Svea Hochuli, Elin Bogaert, Kiara Kralj, Albine Sulejmani, Julia Zaugg, Joëlle Henzi, Lea Leiser, Chantal Schnyder, Emine Musa, Jana Sauter. – Therwil: Anna von Flüe, Sarah Leupi, Sarah Reinprecht, Rahel Käser, Jeanine Roth, Nora Neidhart, Inês Vasconcelos, Sarah Leutwyler, Xenia Schumacher, Fabienne Grogg, Nathalie Straub. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

