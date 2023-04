Frauen 2. Liga Blustavia verliert gegen Seriensieger Concordia Basel Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Blustavia fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Laura Oeschger in der 11. Minute. Sie traf für Concordia Basel zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Concordia Basel stellte Cynthia Lemblé in Minute 13 her. Dank dem Treffer von Joëlle Henzi (22.) reduzierte sich der Rückstand für Blustavia auf ein Tor (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 25. Minute, als Mara Friedli für Blustavia traf. Das Tor von Albana Rushiti in der 36. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Concordia Basel. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Svenja Maren Hess in der 79. Minute. Sie traf zum 4:2 für Concordia Basel.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 5.3 Toren pro Spiel ist Concordia Basel bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Concordia Basel bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 41 Punkten. Concordia Basel hat bisher 13mal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Concordia Basel auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team SV Sissach zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Blustavia zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 8. Für Blustavia war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Schwarz-Weiss. Diese Begegnung findet am Mittwoch (5. April) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Concordia Basel - SC Blustavia 4:2 (3:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 11. Laura Oeschger 1:0. 13. Cynthia Lemblé 2:0. 22. Joëlle Henzi 2:1. 25. Mara Friedli 2:2. 36. Albana Rushiti 3:2. 79. Svenja Maren Hess 4:2. – Concordia BS: Melina Schreiber, Andjela Stankovic, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Desirée Bohren, Maria Allemann, Chiara Leimgruber, Yolanda Von Rotz, Melina Metzger, Laura Oeschger, Cynthia Lemblé. – Blustavia: Laura Bieri, Roberta Meyer, Deborah Stritt, Kiara Kralj, Albine Sulejmani, Chantal Schnyder, Mara Friedli, Laura Emch, Lea Leiser, Joëlle Henzi, Svea Hochuli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

