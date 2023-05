Frauen 2. Liga Blustavia und Attiswil teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Blustavia und Attiswil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Zweimal ging Attiswil in Führung. Doch Blustavia schaffte jeweils den Ausgleich.

Attiswil ging durch Jessica Hofer in der 39. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 46. Minute glich Blustavia jedoch wieder aus. Erfolgreich war Lea Leiser. Die zweite Führung für Attiswil - nach dem Tor von Jessica Hofer (54.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Laura Emch glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Blustavia nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 9. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Allschwil (Platz 5). Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 4. Attiswil hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Attiswil geht es zuhause gegen SV Sissach (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Attiswil 2:2 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 39. Jessica Hofer 0:1. 46. Lea Leiser 1:1. 54. Jessica Hofer 1:2. 60. Laura Emch 2:2. – Blustavia: Laura Bieri, Svea Hochuli, Jennifer Baranyai, Kiara Kralj, Roberta Meyer, Joëlle Henzi, Laura Emch, Michelle Falk, Mara Friedli, Lea Leiser, Jana Sauter. – Attiswil: Tanja Steiner, Sarah Berner, Fabiana Martinelli, Sarah Biedermann, Mélanie Wyss, Lea Haldemann, Antonia Landi, Nadine Scheidegger, Celine Lemp, Nour Abdelsater, Fabienne Adam. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

