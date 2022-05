Frauen 2. Liga Blustavia siegt nach drei Niederlagen Sieg für Blustavia nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Villmergen gewinnt Blustavia am Samstag auswärts 5:0.

(chm)

In der 6. Minute gelang Joëlle Henzi der Führungstreffer zum 1:0 für Blustavia. In der 22. Minute baute Michelle Falk den Vorsprung für Blustavia auf zwei Tore aus (2:0). Manon Kaiser baute in der 24. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0).

Sieben Minuten dauerte es, ehe Manon Kaiser erneut erfolgreich war. Sie traf in der 31. Minute zum 4:0 für Blustavia. Das letzte Tor der Partie erzielte Joëlle Henzi, die in der 68. Minute die Führung für Blustavia auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Villmergen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 6.2 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Blustavia nicht verändert. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Blustavia hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC New Stars Basel 1934 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 11. Juni statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Villmergen hat bisher nur verloren, nämlich 18mal.

Villmergen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Allschwil (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Villmergen 1 - SC Blustavia 0:5 (0:4) - Badmatte, Villmergen – Tore: 6. Joëlle Henzi 0:1. 22. Michelle Falk 0:2. 24. Manon Kaiser 0:3. 31. Manon Kaiser 0:4. 68. Joëlle Henzi 0:5. – Villmergen: Jara Burkard, Luana Samara Burger, Ilaria Ciciarello, Viviana Passerini, Sandrine Heinrich, Ines Sofia Ratinho Ferreira, Noélia Aschwanden, Melanie Hugi, Diana Frutiger, Eliesa Selimi, Samira Bartucca. – Blustavia: Jana Sauter, Roberta Meyer, Elin Bogaert, Jennifer Baranyai, Albine Sulejmani, Laura Emch, Chantal Schnyder, Michelle Falk, Joëlle Henzi, Manon Kaiser, Lea Leiser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 13:42 Uhr.