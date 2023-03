3. Liga, Gruppe 1 Blustavia siegt 3:1 im Showdown gegen Wangen a.A. Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Wangen a.A. hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Ramon Spring eröffnete in der 38. Minute das Skore, als er für Blustavia das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 63. Minute hergestellt: Raphael Stalder traf für Wangen a.A. Das Tor von Ramon Spring in der 76. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Blustavia. In der 91. Minute sorgte Philipp Falk für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Blustavia.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wangen a.A. für Noé Jegerlehner (68.) und Fabian Pfister (73.). Eine Verwarnung gab es für Blustavia, nämlich für Michael Giger (65.).

Die Offensive von Blustavia hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Blustavia nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 32 Punkten. Für Blustavia ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Blustavia auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Attiswil. Das Spiel findet am 26. März statt (11.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Wangen a.A. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Wangen a.A. erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Wangen a.A. in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Flumenthal. Die Partie findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: SC Blustavia - FC Wangen a/A 3:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 38. Ramon Spring 1:0. 63. Raphael Stalder 1:1. 76. Ramon Spring 2:1. 91. Philipp Falk 3:1. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Elio Ziltener, Franco Torre, Luca Studer, Luca Grillo, Philipp Falk, Yves Galey, Ramon Spring, Selim Gjocaj. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Felix Barrer, Andreas Trösch, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Fabian Pfister, Jan Nguyen, David Eigenheer, Raphael Stalder, Jan Allemann. – Verwarnungen: 65. Michael Giger, 68. Noé Jegerlehner, 73. Fabian Pfister.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 02:59 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.