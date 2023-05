3. Liga, Gruppe 1 Blustavia siegt 1:0 im Spitzenspiel gegen Riedholz – Selim Gjocaj entscheidet Spiel Das erstplatzierte Team Blustavia hat am Freitag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Riedholz zuhause 1:0 besiegt.

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Blustavia zum 1:0. In der 48. Minute schoss Selim Gjocaj das 1:0. Es sollte das einzige Tor der Partie bleiben.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Riedholz für Luc Henzi (38.) und Mika Emch (75.). Keine einzige Karte erhielt Blustavia.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Blustavia sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 16 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.7 Toren pro Spiel (Rang 1).

Blustavia verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 22 Spielen 54 Punkte auf dem Konto. Für Blustavia ist es bereits der 17. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zehnmal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Blustavia gingen unentschieden aus.

Für Blustavia ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Riedholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 40 Punkten neu Platz 4. Für Riedholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Riedholz ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Blustavia - FC Riedholz 1:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 48. Selim Gjocaj 1:0. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Elio Max Ziltener, Simon Bernhard, Franco Torre, Joel Falk, Philipp Falk, Luca Studer, Tobias Steinmüller, Jan Joder, Ramon Spring. – Riedholz: Livio Bruschi, Silas Gunziger, Noah Rickenbacher, Marco Bruni, Luc Henzi, Kevin Kaufmann, Sebastian Graf, Tim Gyger, Marc Schär, Mika Emch, Henry Horn. – Verwarnungen: 38. Luc Henzi, 75. Mika Emch.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 17:00 Uhr.