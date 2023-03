4. Liga, Gruppe 1 Blustavia setzt Siegesserie auch gegen Türkischer SC fort – Später Siegtreffer Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Türkischer SC hat das Team am Mittwoch bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Blustavia geriet zunächst in Rückstand, als Arda Dönmez in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Türkischer SC gelang. In der 51. Minute glich Blustavia jedoch aus und ging in der 85. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Ugur Pozan.

Bei Türkischer SC gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Blustavia, Joseph Von Sury (22.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Blustavia um einen Platz nach vorne. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Blustavia ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Blustavia daheim mit FC Gerlafingen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (1. April) statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Türkischer SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Für Türkischer SC war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Türkischer SC trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Selzach a (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (1. April) (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - SC Blustavia 1:2 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 15. Arda Dönmez 1:0. 51. Ugur Pozan 1:1. 85. Ugur Pozan 1:2. – Türkischer SC: Salih Semiz, Hidayet Ebeoglu, Sinan Ückilinc, Emrah Daniskan, Murat Yüksekkaya, Kadir Sari, Serhat Daniskan, Safak Avci, Mehmet Zeyni Erbek, Arda Dönmez, Amir Plakaj. – Blustavia: Christian Tesoro, Joseph Von Sury, Gökten Figenergül, Jonathan Orlandi, Ahmed Mustafa, Damien Rösti, Giuliano Bertelle, Elia Leiser, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan, Volkan Bingöl. – Verwarnungen: 22. Joseph Von Sury, 49. Sinan Ückilinc, 73. Mikail Öztürk, 90. Murat Yüksekkaya, 92. Arda Dönmez.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.03.2023 21:41 Uhr.