Frauen 3. Liga Blustavia setzt Siegesserie auch gegen Dulliken fort – Egzona Osmani entscheidet Spiel Blustavia setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 2:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Blustavia geriet zunächst in Rückstand, als Tamara Mele in der 32. Minute die zwischenzeitliche Führung für Dulliken gelang. In der 37. Minute glich Blustavia jedoch aus und ging in der 70. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Egzona Osmani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken sah Giuseppe Molinaro (80.) die rote Karte. Gelb erhielt Giuseppe Molinaro (79.). Blustavia blieb ohne Karte.

Blustavia hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 10 Tore erzielte.

Blustavia verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Blustavia feiert mit dem Sieg gegen Dulliken bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Blustavia in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Klus-Balsthal zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Unverändert liegt Dulliken auf Rang 5. Das Team hat null Punkte. Dulliken muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Dulliken zuhause und einmal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Dulliken in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Fortuna Olten. Diese Begegnung findet am 25. September statt (10.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Dulliken - SC Blustavia 1:2 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 32. Tamara Mele 1:0. 37. Egzona Osmani 1:1. 70. Egzona Osmani 1:2. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Jirapha Buache, Yennifer Alvarez, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Lara Steg, Tamara Mele. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Nadja Soltermann, Paula Lätt, Livia Haldimann, Tania Eng, Lea Fischer, Cecilia Schwab, Bianca Capol, Marija Torlakovic, Selma Weber, Egzona Osmani. – Verwarnungen: 79. Giuseppe Molinaro – Ausschluss: 80. Giuseppe Molinaro.

