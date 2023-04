3. Liga, Gruppe 1 Blustavia setzt Siegesserie auch gegen Bettlach fort Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Bettlach hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Philipp Falk schoss Blustavia in der 18. Minute zur 1:0-Führung. Ramon Spring erhöhte in der 44. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. Elio Ziltener baute in der 54. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0). Das Tor war ein Penalty. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Joder in der 77. Minute, als er für Blustavia zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Blustavia in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 42 erzielten Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 40 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 10).

Unverändert liegt Blustavia nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 15 Spielen hat das Team 38 Punkte. Blustavia hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es auswärts gegen HNK Croatia (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Bettlach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Bettlach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Bettlach geht es daheim gegen SC Flumenthal (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: SC Blustavia - FC Bettlach 4:0 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 18. Philipp Falk 1:0. 44. Ramon Spring 2:0. 54. Elio Ziltener (Penalty) 3:0.77. Jan Joder 4:0. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Elio Ziltener, Franco Torre, Luca Studer, Luca Grillo, Philipp Falk, Yves Galey, Ramon Spring, Levin Acikgöz. – Bettlach: Tobias Gojnik, Mauro von Arx, Manuel Ketels, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Nick Mühlemann, Olivier Erzer, Marco Fabbro, Eric Kohler, Daniele Gallizioli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

