3. Liga, Gruppe 1 Blustavia mit Sieg gegen Rüttenen zum Auftakt Blustavia siegt zuhause gegen Rüttenen: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:0.

(chm)

Jan Joder traf in der 21. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Blustavia. Das letzte Tor der Partie fiel in der 63. Minute, als Joel Grünig für Blustavia auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Blustavia erhielt: Elio Ziltener (86.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Rüttenen, David Emch (87.) kassierte sie.

Blustavia liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Blustavia tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Wangen a/A an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (11.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

In der Tabelle steht Rüttenen nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Rüttenen geht es zuhause gegen SC Flumenthal (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Rüttenen 2:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 21. Jan Joder 1:0. 63. Joel Grünig 2:0. – Blustavia: Simon Giger, Fabian Mollet, Simon Bernhard, Dan Brand, Franco Torre, Tobias Steinmüller, Kevin Lopez, Elio Ziltener, Luca Grillo, Ramon Spring, Jan Joder. – Rüttenen: Jan Lüthy, Christopher Hasler, Moritz Felber, Dominic Talos, Yannis Gschwind, Christoph Walker, Kevin Guggisberg, Dominic Müller, Fabrizio Bur, Enea von Arx, Simon Nobs. – Verwarnungen: 86. Elio Ziltener, 87. David Emch.

