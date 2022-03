4. Liga, Gruppe 1 Blustavia lässt sich von Türkischer SC kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Blustavia am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Türkischer SC gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen.

(chm)

Jan Arvid Berg eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Blustavia das 1:0 markierte. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Serhat Daniskan, sorgte in der 36. Minute für den Ausgleich für Türkischer SC. Das Tor von Ugur Pozan in der 70. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Blustavia.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Ugur Pozan für Blustavia auf 3:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Christian Napoli schoss das 4:1 (91. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pascal Huber von Blustavia erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.9 Tore pro Partie (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Blustavia. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Blustavia ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Blustavia geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bellach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Türkischer SC verharrt nach der Niederlage auf dem 12. und damit letzten Platz. Für Türkischer SC war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Türkischer SC trifft im nächsten Spiel zuhause auf F.K. Bratstvo (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - Türkischer SC Solothurn a 4:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Jan Arvid Berg 1:0. 36. Serhat Daniskan (Penalty) 1:1.70. Ugur Pozan 2:1. 78. Ugur Pozan 3:1. 91. Christian Napoli 4:1. – Blustavia: Kastriot Uka, Gökten Figenergül, Alessandro Moscato, Giovanni Tesoro, Giuseppe Cioffi, Jan Arvid Berg, Pascal Huber, Marco Sortino, Giuliano Bertelle, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Ismail Sari, Emrah Daniskan, Önder Altintac, Mesut Atici, Muhammed Kurdoglu, Sinan Ückilinc, Kürsad Dagci, Kadir Sari, Oguzhan Ince, Serhat Daniskan. – Verwarnungen: 82. Pascal Huber.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2022 23:20 Uhr.