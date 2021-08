Frauen 3. Liga Blustavia holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Härkingen Blustavia siegt auswärts 5:3 gegen Härkingen im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Härkingen war einmal in Führung, und zwar in der 18. Minute, als Rialda Kalakovic zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand stellte Egzona Osmani durch ihren Treffer für Blustavia in der 24. Minute her.

Danach drehte Blustavia auf. Das Team schoss ab der 33. Minute noch drei weitere Tore, während Härkingen ein Tor gelang (zum 3:5 (84. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützinnen für Blustavia waren: Lea Leiser (2 Treffer), Egzona Osmani (2 Treffer) und Joëlle Henzi (1 Treffer). Die Torschützinnen für Härkingen waren: Rialda Kalakovic, Mia Büttiker und Deborah Rothen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Blustavia nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Blustavia trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Klus-Balsthal. Die Partie findet am 4. September statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem zweiten Spiel steht Härkingen mit drei Punkten auf dem dritten Rang. Härkingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Grenchen 15. Die Partie findet am 4. September statt (20.00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: Gäu Selection - SC Blustavia 3:5 (2:4) - Aesch, Härkingen – Tore: 3. Egzona Osmani 0:1. 16. Mia Büttiker 1:1. 18. Rialda Kalakovic 2:1. 24. Egzona Osmani 2:2. 33. Joëlle Henzi 2:3. 37. Lea Leiser 2:4. 82. Lea Leiser 2:5. 84. Deborah Rothen 3:5. – Härkingen: Melissa Ruf, Katja Nützi, Lisa Kohler, Michela Rossi, Michelle Oegerli, Rialda Kalakovic, Alisha Friedl, Jessica Gfeller, Lia Widmer, Deborah Rothen, Mia Büttiker. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Andrea Wälti, Deborah Stritt, Livia Huber, Meret Witschi, Betina Berisha, Lea Leiser, Bianca Capol, Ece Naz Yagiz, Manon Kaiser, Egzona Osmani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: Gäu Selection - SC Blustavia 3:5, FC Fortuna Olten - FC Grenchen 15 5:1

Tabelle: 1. FC Klus-Balsthal 1 Spiel/3 Punkte (2:1). 2. FC Attiswil 2/3 (6:3), 3. Gäu Selection 2/3 (7:7), 4. FC Fortuna Olten 2/3 (6:6), 5. FC Niederbipp b 2/3 (3:3), 6. SC Blustavia 2/3 (6:7), 7. FC Grenchen 15 2/3 (5:6), 8. FC Dulliken 1/0 (2:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 01:56 Uhr.