Frauen 3. Liga Blustavia holt sich drei Punkte gegen Niederbipp – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Blustavia: Gegen Niederbipp gewinnt das Team am Montag zuhause 2:1.

(chm)

Blustavia geriet zunächst in Rückstand, als Sara Diemand in der 46. Minute Niederbipp 1:0 in Front brachte. Blustavia drehte aber das Spiel innerhalb von fünf Minuten. Ladina Schaller schoss in der 87. Minute den Ausgleich, in der 92. Minute erzielte Egzona Osmani den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabiene Margerite Kiala von Niederbipp erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 44 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Blustavia. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 4. Blustavia hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Blustavia wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Dulliken, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (28. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Niederbipp erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Niederbipp zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Grenchen 15. Diese Begegnung findet am Samstag (28. Mai) statt (18.30 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Niederbipp b 2:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 46. Sara Diemand 0:1. 87. Ladina Schaller 1:1. 92. Egzona Osmani 2:1. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Alena Burki, Tania Eng, Livia Haldimann, Nadja Soltermann, Alessia Hürlimann, Sona Alli, Ladina Schaller, Anna Niggeler, Bianca Capol, Egzona Osmani. – Niederbipp: Joana Glanzmann, Larissa Borer, Evelyn Ritter, Rahel Gygax, Elena Volken, Laura Büttler, Patrizia Lisser, Andrea Stucki, Nubya Baio, Sara Diemand, Tanja Grolimund. – Verwarnungen: 54. Fabiene Margerite Kiala.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2022 14:35 Uhr.