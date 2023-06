Frauen 2. Liga Blustavia holt sich drei Punkte gegen Härkingen Sieg für Blustavia: Gegen Härkingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Joëlle Henzi, die in der 2. Minute für Blustavia zum 1:0 traf. Jana Sauter erhöhte in der 11. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. In der 42. Minute gelang Härkingen (Nadin Enderlin) der Anschlusstreffer (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kiara Kralj in der 88. Minute. Sie traf zum 3:1 für Blustavia.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Härkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 6.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Blustavia bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Blustavia hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen muss bereits die 24. Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zwölfmal verlor Härkingen zuhause und zwölfmal auswärts.

Für Härkingen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Blustavia - Gäu Selection 3:1 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 2. Joëlle Henzi 1:0. 11. Jana Sauter 2:0. 42. Nadin Enderlin 2:1. 88. Kiara Kralj 3:1. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Deborah Stritt, Roberta Meyer, Albine Sulejmani, Joëlle Henzi, Michelle Falk, Lea Leiser, Mara Friedli, Chantal Schnyder, Jana Sauter. – Härkingen: Sara-Oranie Dietler, Mia Büttiker, Amy Kuhn, Cheyenne Feth, Jana Geier, Lia Widmer, Michelle Oegerli, Fabienne Ansbach, Alisha Friedl, Nadin Enderlin, Elena Abi Chakra. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

