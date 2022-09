Frauen 2. Liga Blustavia holt sich drei Punkte gegen Baden 1897 Sieg für Blustavia: Gegen Baden 1897 gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 3:1.

(chm)

Blustavia ging in der 39. Spielminute durch Lea Leiser in Führung, ehe Baden 1897 in der 42. Minute (Diana Vincenzi) der Ausgleich gelang. In der 65. Minute war es an Emine Musa, Blustavia 2:1 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Romina Vogel in der 70. Minute. Sie traf zum 3:1 für Blustavia.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Baden 1897 ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 16 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 10).

Blustavia machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Blustavia in einem Auswärtsspiel mit FC Therwil (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 14. September statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Baden 1897 steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 10). Das Team hat null Punkte. Baden 1897 hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Sissach (Platz 6). Das Spiel findet am 15. September statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: SC Blustavia - Baden-Wettingen 3:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 39. Lea Leiser 1:0. 42. Diana Vincenzi 1:1. 65. Emine Musa 2:1. 70. Romina Vogel 3:1. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Deborah Stritt, Kiara Kralj, Albine Sulejmani, Michelle Falk, Svea Hochuli, Lea Leiser, Laura Emch, Mara Friedli, Romina Vogel. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Sabrina Schmid, Dominique Maron, Cecilia de Hoop, Angelica Corbat, Zara Aschwanden, Natalie Spuler, Sheryl Hochuli, Christina Angelopoulou, Sabrina Kantuzer, Diana Vincenzi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

