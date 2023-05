Frauen 3. Liga, Rückrunde Blustavia gewinnt klar gegen Dulliken Sieg für Blustavia: Gegen Dulliken gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Blustavia: Egzona Osmani brachte ihre Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Blustavia baute die Führung in der 16. Minute (Marija Torlakovic) weiter aus (2:0). Blustavia erhöhte in der 24. Minute seine Führung durch Marina Güggi weiter auf 3:0.

Lea Kämpf (29. Minute) liess Dulliken auf 1:3 herankommen. Es war ein Elfmeter. Selma Weber schoss das 4:1 (42. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Valeria Schuler von Dulliken erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Blustavia ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 12 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Dulliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 19 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 4).

Die Tabellensituation bleibt für Blustavia unverändert. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Blustavia hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Blustavia tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dulliken trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Attiswil (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: SC Blustavia - FC Dulliken 4:1 (4:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 7. Egzona Osmani 1:0. 16. Marija Torlakovic 2:0. 24. Marina Güggi 3:0. 29. Lea Kämpf (Penalty) 3:1.42. Selma Weber 4:1. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Alena Burki, Livia Huber, Livia Haldimann, Sarah Kurt, Selma Weber, Cecilia Schwab, Marina Güggi, Ladina Schaller, Marija Torlakovic, Egzona Osmani. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Jirapha Buache, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Jessica Koch, Lea Pfluger, Tamara Mele. – Verwarnungen: 74. Valeria Schuler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 16:22 Uhr.